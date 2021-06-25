Горняк22: Неврологическое отделение горбольницы №5 в Барнауле вернется на прежнее место

Неврологическое отделение барнаульской городской больницы №5 возвращается на прежнее место – в трёхэтажный корпус на 45 коек. До этого на протяжении года пациентов принимали в горбольнице №11.

— Сюда круглосуточно поступают пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения, больные после инсульта наиболее восприимчивы к коронавирусной инфекции. Поэтому вопросам безопасности уделяется особое внимание, — рассказали в пресс-службе алтайского Минздрава. На базе отделения проводят все необходимые обследования, включая рентген и КТ. С пациентами после инсульта работают сотрудники с отрицательным тестом, которые не посещают инфекционный стационар.

Фото: zdravalt.ru

Барнаул

Алтайская правда