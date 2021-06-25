Горняк22: Сибирские учёные разработали дешёвые маркеры для выявления вирусов

Омские учёные разработали дешевый аналог импортных красителей, которые используются для выявления вирусов в организме человека. Отечественный препарат позволяет обнаружить даже небольшие скопления вирусов и микробов.

Красители используются в тест-системах, выявляющих вирусы, в том числе ковид. По замыслу разработчиков, они могут заменить наиболее распространённый фермент, использующийся в таких системах – пероксидазу хрена.

Кроме того, учёные пытаются создать зонды для определения «окислительного стресса». Человеческий иммунитет борется с инородными телами путём выделения реактивных форм кислорода (радикалов, перекисей). Они очень реакционноспособны и разрушают молекулы, в том числе, здоровые. Это и называется «окислительным стрессом». При коронавирусе возможна неконтролируемая активация клеток иммунной системы. Её следствием подчас становится чрезмерный окислительный стресс и «цитокиновый шторм», который может повредить жизненно важные органы, а то и вовсе – убить.

Алтайская правда