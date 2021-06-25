Горняк22: «Третья волна пойдёт на спад в июле»: реаниматолог из Читы дал прогноз по ковиду

Главный анестезиолог-реаниматолог Забайкальского края Константин Шаповалов заявил, что в начале июля в регионе должен начаться «очень хороший спад» заболеваемости коронавирусом.

«Я строил прогноз, что третья волна должна быть неминуемой, она должна была закончиться примерно в конце июня, может быть чуть позже. И в начале июля у нас должен начаться очень хороший спад», — рассказал доктор медицинских наук в интервью Zab.ru.

По мнению Шаповалова, на самом деле подъем начался примерно в начале мая. Сперва он был слабым, потом помогли длинные майские выходные, а затем начался подъём. Анестезиолог указал, что резкий спад заболеваемости начнётся примерно через две недели после прохождения третьей волны в Москве, поскольку именно с такой задержкой до края доходят столичные тренды.

Константин Шаповалов призвал вводить локдауны, поскольку они хорошо зарекомендовали себя в борьбе с пандемией.

Алтайская правда