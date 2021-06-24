Горняк22: Более 2 тысяч человек заболели коронавирусом за месяц в Алтайском крае

Коронавирус. Лечение Фото: pixabay.com

11 пациентов с коронавирусом умерли за эти сутки (десять – от COVID-19). С начала пандемии в крае скончались 3 377 человек, все взрослые

В Алтайском крае за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 119 человек. Общее число заболевших на 23 июня – 53 288 человек, в том числе заразились 3 593 ребенка до 17 лет, сообщает краевой оперштаб.

Так, за последний месяц прирост заболевших составил 2 129 человек (+118 детей). Кроме того, в третьей декаде мая ежесуточно выявляли 55-65 больных, сейчас – почти в два раза больше.

Коронавирус в Алтайском крае на 23 июня

290 тяжелобольных пациентов находятся сейчас в реанимациях ковидных госпиталей региона (+14 случаев за сутки). При этом 121 человек подключен к аппаратам ИВЛ (+10 случаев).

Три жителя Алтайского края выздоровели за сутки после коронавируса, всего с начала пандемии в регионе вылечились 47 146 человек.

1 179 человек лежат в госпиталях с коронавирусом (месяц назад таких пациентов было чуть более 500 на весь край), еще 328 пациентов лечатся там с вирусными пневмониями и неподтвержденным ковидом. Также 212 заболевших лечат пневмонии дома.

1 812 коек для ковидных больных развернуты сейчас в крае. Свободными из них остаются 305 коек.

За прошедшие сутки в Алтайском крае сделали 4 491 тест на коронавирус.

595 случаев заболевания ковидом в регионе – из разряда завозных (234 – из-за границы).

В 32 791 случае заражение произошло после контакта с ранее заболевшими COVID-19 людьми.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 63,

Бийск – 17,

Яровое – 8,

Заринск – 7,

Камень-на-Оби – 5,

Павловский район – 4,

Рубцовск и Ключевской районы – по 3,

Новоалтайск, Каменский и Михайловский районы – по 2,

Кулундинский, Первомайский и Шипуновский районы – по 1.

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