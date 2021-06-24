Горняк22: Новосибирск попал в топ-15 по числу привитых от коронавируса

Вакцинация Фото: pixabay.com

Аналитики выложили статистику о количестве вакцинированных в 85 регионах России. Для анализа они собрали данные о прививочных кампаниях, опубликованные в СМИ

Новосибирск оказался на 12 месте по количеству вакцинированных среди городов России. По последним данным, прививку от коронавируса в сибирской столице поставила 361 тысяча горожан, сообщает Gogov.ru.

Лидером по прививочной кампании стала Москва с 1,8 млн вакцинированных москвичей. Второе место заняла Московская область. Там привились от коронавируса уже 1,2 млн человек. Тройку замыкает Санкт-Петербург – вакцину поставили 778 тысяч петербуржцев.

Хорошие темпы вакцинации также показывают Краснодарский край (700 тысяч), Свердловская область (551 тысяч), Ростовская область (535 тысяч), Татарстан (447 тысяч), Самарская область (440 тысяч), Башкортостан (434 тысяч).

Худшие показатели по вакцинации населения зафиксировали в Чукотском и Ненецком автономных округах. Там привились только 13 тысяч и 9 тысяч человек соответственно.

Ранее «Толк» сообщал, что в Бийске усилят «антимасочные» проверки и увеличат темпы вакцинации. Сейчас в городе привито не более 10% граждан.

ТОЛК