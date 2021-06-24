Горняк22: Биолог рассказала о главной опасности индийского штамма коронавируса

Коронавирус Фото: pixabay.com

Ситуация с коронавирусом в России продолжает ухудшаться, заболеваемость растёт в 65 регионах страны. Кроме того, в России распространяется индийский штамм коронавируса, который несёт новую опасность

Индийский штамм коронавируса опасен быстрым поражением лёгких, заявила доктор биологических наук Анча Баранова, о чём сообщает «Лента.ру».

«Функция лёгких теперь падает гораздо быстрее, чем в начале 2020 года. Пациент поступает в больницу с КТ-2 (вторая степень поражения, выявленная с помощью компьютерной томографии), завтра у него уже КТ-3, а послезавтра он в реанимации», – объяснила учёная.

По её словам, в лёгких нужно поддерживать влажность, чтобы клетки эпителия осуществляли газообмен. Альвеолы производят сурфактанты – смесь веществ, покрывающая лёгкие изнутри. При коронавирусе клетки эпителия перестают производить эту смесь.

«После этого они могут превратиться в клетки соединительной ткани – фибробласты. В таком случае они уже не могут производить что-то хорошее, только провоспалительные цитокины», – заключила эксперт.

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