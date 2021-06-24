Горняк22: В пунктах вакцинации и прививочных кабинетах Барнаула увеличили время приёма

Вакцинация в Алтайском крае Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Минздрав Алтая расширил часы приема для желающих привиться от коронавируса – это сделано в связи с увеличившимся потоком граждан

В пресс-службе алтайского минздрава сообщили об изменении расписания приема в прививочных кабинетах и пунктах вакцинации, которые сейчас работают в краевой столице. Теперь они могут принимать желающих с 8.00 до 20.00 – по 12 часов в сутки.

Сохраняется возможность записаться через портал госуслуг или кол-центры. Также уточняется, что если у жителя края нет возможности записаться в поликлинику по месту жительства, то можно обратиться в любую другую поликлинику края.

В минздраве уточнили, что крупные поликлиники имеют возможность открыть дополнительные прививочные кабинеты, если возникнет необходимость. Кроме того, по Барнаулу сейчас работает три-четыре мобильные бригады медиков – ежедневно они ездят для вакцинации на предприятия и в другие организованные коллективы.

С 24 июня с 8.00 до 20.00 начинает работу мобильный комплекс на пл. Спартака, возле магазина «Мария-РА»(пр-т Красноармейский, 4).

С 1 июля с 8.00 до 20.00 будет работать мобильный комплекс у ТЦ «Праздничный» (ул. Балтийская, 16).

В сообщении пресс-службы минздрава особо подчеркивается, что вакцина в крае есть – с начала недели в регион поступило 25 тыс. доз препарата «Спутник V». Кроме того, в течение двух дней ожидается поставка еще 30 тысяч доз.

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