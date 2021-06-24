Горняк22: В Алтайском крае от коронавируса умерли уже 50 медиков

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При острых респираторных инфекциях верхних дыхательных путей, вирусной пневмонии и других осложнениях коронавируса заболевшим на работе медикам положена выплата

В Алтайском крае с начала пандемии 50 медицинских работников умерли от коронавируса, о чем заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов в интервью «Вести Алтай».

«Доказано, что 23 медика заразились на работе. Страховые выплаты получили уже 15 человек, еще по одному ищут получателей. В отношении оставшихся, думаю, комиссия примет решение в пользу медицинского работника», – объяснил он.

Напомним, что медицинским работникам, которые заразились коронавирусом на работе, обязаны выплатить единовременную страховую выплату. Сумма материальной помощи составляет от 68,8 тыс. рублей до 2,06 млн рублей в зависимости от тяжести полученных осложнений после заболевания. При смерти медика от коронавируса его семья получит 2,75 млн рублей.

Ранее «Толк» сообщал, что биолог рассказала о главной опасности индийского штамма коронавируса. Ситуация с COVID-19 в России продолжает ухудшаться, заболеваемость растет в 65 регионах страны.

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