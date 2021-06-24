Горняк22: Рейды по проверке соблюдения масочного режима возобновятся в Барнауле

В Барнауле возобновятся рейды по проверке соблюдения масочного режима и прочих «ковидных» ограничений. Такое поручение дал мэр Вячеслав Франк по итогам заседания городского штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

В Алтайском крае и Барнауле на 30% (а по некоторым данным – на 100%) выросло количество заражений коронавирусом. 40% заболевших — это люди от 18 до 49 лет.

Глава Барнаула поручил руководителям администрации города организовать вакцинацию муниципальных служащих, подчеркнув, что начинать следует с себя, и поставить на особый контроль обработку общественного транспорта дезсредствами.

Барнаул

Алтайская правда