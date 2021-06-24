ГОРНЯК22 25.06.2021
Коронавирус

Горняк22: 119 заражений и 11 смертей: эпидобстановка в Алтайском крае ухудшается

Горняк22
22 часа Ago

За минувшие сутки в Алтайском крае выявлено 119 новых случаев заболевания коронавирусом. Трое пациентов выздоровели, 11 – умерли.

На 23 июня в инфекционных госпиталях от коронавируса лечатся 1179 человек, от похожей на него пневмонии – 328. Еще 212 пациентов с пневмонией лечатся амбулаторно, как и девять «бессимптомников». Количество тяжелобольных достигло 290 человек. Почти 42% из них (121 пациент) подключены к ИВЛ.

В регионе развернуто 1812 коек, к кислороду имеют подключение 1670, оснащены ИВЛ – 189. В резерве остается 305 коек.

Общее число заболевших: 53 288 человек, в том числе 3 593 ребенка. 13 893 случаев выявлено у больных внебольничной пневмонией, 31 329 – у заболевших ОРВИ, 8066 – у «бессимптомников». Выздоровели 47 146, умерли 3 377, все взрослые.

На утро 23 июня вакцинируются 298 692 человека. 53 062 из них получили первую инъекцию, 245 630 привиты полностью (получили оба компонента вакцины).

Алтайская правда

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