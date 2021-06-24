Горняк22: Минздрав Алтайского края ожидает пик эпидемии ковида в июле

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Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов признал, что в регионе сейчас вновь разворачивается эпидемия коронавируса. Это третья волна. Ее пик будет в июле, скорее всего, ближе к концу месяца.

— Исходя из законов эпидемиологии, где-то через полтора месяца наступит пик от момента роста заболеваемости, — рассказал он в интервью «Вести Алтай».

Последний показатель пошел в рост с середины июня. При этом в течение последних дней интенсивно прирастает новыми больными именно Барнаул.

— Наши соседи — Новосибирская область, Республика Алтай, Кемеровская и Омская области тоже серьезно приросли по заболеваемости. Сегодня это характерная картина по многим регионам. У нас пока прирост постепенный. Но приходится опять возвращать ковидные госпиталя, увеличивать мощности, разворачивать дополнительные койки, — пояснил глава регионального Минздрава.

По данным оперштаба, на утро 23 июня в Алтайском крае были развернуты 1 тыс. 812 специализированных коек.

— На пике мы разворачивали порядка 6 тысяч коек, что составляет 28% от всего коечного фонда отрасли в регионе. Мы за последнюю неделю почти в полтора раза, где-то даже в два, приросли по количеству тяжелобольных больных, — констатировал Дмитрий Попов.

По его словам, в Алтайском крае циркулируют и индийский, и африканский, и британский штаммы.

— Для индийского штамма характерно более скрытое продолжительное течение инкубационного периода, — разъяснил министр. – При этом достаточно продолжительный период времени держится высокая температура 39 градусов. По словам московских коллег, у молодых пациентов течение заболевания стало более тяжелым. Именно они сегодня попадают в реанимационные отделения.

Дмитрий Попов призывает жителей Алтайского края защитить себя от этой болезни. Основной метод профилактики — вакцинация. Причем она приобретает особую актуальность для молодых людей, поскольку ожидается рост заболеваемости именно в категории 20–49 лет.

Алтайская правда