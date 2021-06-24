Горняк22: Жертвами коронавируса стали 50 алтайских медиков

С начала пандемии коронавируса Алтайский край потерял 50 медицинских работников. Они умерли из-за ковида.

«Уже доказано, что из этого числа у 23 медика заразились на работе. По 15-ти страховые выплаты осуществлены, по одному — ищем получателей. По оставшимся, думаю, комиссия завершит свою работу и будет приняты решения в пользу медицинского работника, — рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов в интервью «Вести Алтай».

Напомним, медики, заразившиеся коронавирусной инфекцией на рабочем месте, получат единовременную страховую выплату. Она положена в том случае, если на фоне заражения коронавирусом произошло развитие или обострение заболеваний и осложнений. В этом списке – острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, вирусная пневмония, токсическое поражение печени, сепсис и другие.

Сумма варьирует от 68,8 тысячи рублей до 2,06 млн рублей в зависимости от тяжести последствий заражения. Смерть медработника от коронавируса оценена в 2,75 млн рублей.

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Алтайская правда