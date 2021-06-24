Горняк22: Глава алтайского Минздрава ответил, помогает ли вакцина от индийского штамма ковида

Спасают ли от нового штамма коронавируса уже имеющиеся вакцины в России? На этот вопрос ответил в интервью «Вести Алтай» министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

— По мнению разработчиков имеющихся вакцин, препараты влияют и на другие штаммы коронавируса, которые зафиксированы в Российской Федерации, — заявил он.

Глава алтайского Минздрава призвал жителей ставить прививки, чтобы защититься от тяжелого течения новой инфекции. Всего в регионе необходимо привить порядка 1,1 млн человек, или 60% от взрослого населения.

По данным оперштаба на 23 июня, в Алтайский край за все время поступило 334 тыс. 477 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции. Иммунизацию проходят 298 тыс. 692 человека, из этого числа две прививки поставили 245 тыс. 630 жителей.

Алтайская правда