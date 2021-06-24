Горняк22: Мясников объяснил, чем «британец» отличается от «индийца»
Российский врач и телеведущий Александр Мясников, известный в народе как Доктор Мясников, рассказал, что мутаций коронавируса стало очень много, и люди в них уже запутались. Поэтому он подробно рассказал о каждой.
Мясников объяснил, что уханьский вирус активно мутирует, и первоначального варианта уже давно нет. Сегодня существует несколько видов.
- «Британский». Его официальное название — В.1.1.7. или «Альфа» ( по варианту ВОЗ). Он более заразен и насчитывает десяток мутаций. Мало поддается лечению антителами из плазмы перенесших заболевание. Вакцины против него эффективны.
- «Индийский». «Дельта» или В.1.617.2. Еще более контагиозен (заразен), чем британская «Альфа». На него мало действуют антитела из плазмы переболевших больных. С вирусом способны бороться 2 дозы Пфайзера и 2 «АстраЗеники». Российский «Спутник V” эффективен также при двукратном введении.
- «Южно-Африканский». «Бета» или В.1.351. Похож на британский, но на 50% более заразен. Вакцины его покрывают, но с наименьшим успехом, чем другие штаммы
- «Гамма» (Япония/Бразилия) и «Эпсилон» (Калифорния). На 20% заразнее первоначального варианта, и против него эффективны вакцины.