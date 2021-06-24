Горняк22: Мясников объяснил, чем «британец» отличается от «индийца»

Российский врач и телеведущий Александр Мясников, известный в народе как Доктор Мясников, рассказал, что мутаций коронавируса стало очень много, и люди в них уже запутались. Поэтому он подробно рассказал о каждой.

Мясников объяснил, что уханьский вирус активно мутирует, и первоначального варианта уже давно нет. Сегодня существует несколько видов.

«Британский». Его официальное название — В.1.1.7. или «Альфа» ( по варианту ВОЗ). Он более заразен и насчитывает десяток мутаций. Мало поддается лечению антителами из плазмы перенесших заболевание. Вакцины против него эффективны. «Индийский». «Дельта» или В.1.617.2. Еще более контагиозен (заразен), чем британская «Альфа». На него мало действуют антитела из плазмы переболевших больных. С вирусом способны бороться 2 дозы Пфайзера и 2 «АстраЗеники». Российский «Спутник V” эффективен также при двукратном введении. «Южно-Африканский». «Бета» или В.1.351. Похож на британский, но на 50% более заразен. Вакцины его покрывают, но с наименьшим успехом, чем другие штаммы «Гамма» (Япония/Бразилия) и «Эпсилон» (Калифорния). На 20% заразнее первоначального варианта, и против него эффективны вакцины.

Алтайская правда