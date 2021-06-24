Горняк22: Врачи считают, что отказ от прививки может повлечь кардинальную мутацию коронавируса

Грач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков считает, низкие темпы вакцинации от COVID-19 могут повлечь пагубные последствия. То есть, вирус сможет мутировать до такой степени, что имеющиеся вакцины перестанут работать.

Почему? Потому, что будет недостаточно людей с подготовленной иммунной системой. Речь идет о вакцинированных или переболевших. И станет больше тех, которые болеют тяжело, долго.

— Вакцинация может предотвратить некоторые мутации, — разъясняет Андрей Поздняков. — Когда вирус попадает уже в подготовленный организм, иммунная система быстрее реагирует. В результате вирус не успевает мутировать. В будущем может появиться мутантный вирус, который сможет избежать иммунного ответа вакцинированных, но на это должно уйти много времени.

Эффективны ли российские вакцины от существующих новых штаммов вируса. Например, индийского? Да. Разработчики утверждают, что вакцины уменьшают число случаев и тяжесть заболевания при заражении новыми штаммами вируса.

— К сожалению, мы пока точно не знаем, какие мутации циркулируют среди нашего населения. Но вакцина разрабатывается, чтобы обусловить выработку антител к стабильным генам вируса, не подверженным мутациям. Пока нет оснований полагать, что какая-либо из выявленных мутаций может глобально повлиять на эффективность вакцины, — резюмировал врач-инфекционист.

Алтайская правда