ГОРНЯК22 25.06.2021
Коронавирус

Горняк22: Алтайский профессор запатентовала способ реабилитации после ковида

Горняк22
22 часа Ago

Патент на способ комплексной реабилитации пациентов после коронавируса запатентовала кандидат медицинских наук, профессор Российской академии естествознания Оксана Курашова из Алтайского края.

Патент получен в мае. Метод предусматривает проведение циркулярного душа пресной водой температурой 35–36°С, после которого проводят ручной поверхностный массаж грудного отдела позвоночника, психотерапию и аэроионотерапию.

Отмечается, что реабилитация должна проходить в Белокурихе, поскольку важную роль в ней играют отрицательно заряженные аэроионы. В воздухе этого города-курорта их уровень колеблется от 1014 до 2400. Это вдвое больше, чем в швейцарском Давосе.

Алтайская правда

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