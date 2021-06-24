Горняк22: Алтайский профессор запатентовала способ реабилитации после ковида

Патент на способ комплексной реабилитации пациентов после коронавируса запатентовала кандидат медицинских наук, профессор Российской академии естествознания Оксана Курашова из Алтайского края.

Патент получен в мае. Метод предусматривает проведение циркулярного душа пресной водой температурой 35–36°С, после которого проводят ручной поверхностный массаж грудного отдела позвоночника, психотерапию и аэроионотерапию.

Отмечается, что реабилитация должна проходить в Белокурихе, поскольку важную роль в ней играют отрицательно заряженные аэроионы. В воздухе этого города-курорта их уровень колеблется от 1014 до 2400. Это вдвое больше, чем в швейцарском Давосе.

Алтайская правда