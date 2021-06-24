Горняк22: В Алтайском крае изменится режим работы мобильных комплексов для вакцинации

В Алтайском крае увеличено время работы прививочных кабинетов и мобильных комплексов. Теперь они принимают пациентов с 8.00 до 20.00. Ранее передвижные пункты работали с 10.00 до 18.00.

Такое решение связано с ростом желающих вакцинироваться. С 24 июня мобильный комплекс на пл. Спартака возле магазина «Мария-РА» начнет работать с 8.00 до 20.00. А с 1 июля на аналогичный режим работы перейдет комплекс возле ТЦ «Праздничный».

Кроме того, мобильные комплексы ежедневно выезжают в 3–4 барнаульские организации.

По такому же графику будут работать прививочные кабинеты в поликлиниках. Записаться в них можно через Госуслуги или колл-центр. В крупных медучреждениях откроются дополнительные кабинеты, информирует региональный Минздрав.

С начала недели в регион поступило около 25 тысяч доз «Спутника V». В ближайшие дни ожидается поставка еще 30 тысяч доз.

Алтайская правда