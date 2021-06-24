Горняк22: В России дополнительно выделят деньги на лечение больных с коронавирусом

Правительство России обязало Минфин и Минздрав обеспечить дополнительное выделение средств из резервного фонда на оказание медпомощи гражданам, заболевшим коронавирусом.

Соответствующее поручение утвердил председатель правительства Михаил Мишустин по итогам заседания координационного совета. Речь идет о пациентах, которые лечатся на дому. Все необходимые лекарства выдаются бесплатно по рецепту врача, пишет пресс-служба правительства РФ.

Также Минпромторгу поручено сформировать необходимый запас кислорода в больницах . Минздраву — проработать вопрос целесообразности перепрофилирования федеральных медицинских организаций для больных с коронавирусом.

Есть в списке поручения и касающиеся вакцинации. Поставлена задача представить информацию о сроках и порядке вакцинации, переболевших коронавирусом, а также о ревакцинации. Кроме того, необходимо до 25 июня внести в правительство проект распоряжения о поставке еще порядка 4 млн доз вакцины «Спутник Лайт» в регионы.

Алтайская правда