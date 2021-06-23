Горняк22: Яровое вошло в топ курортных поселков России без толп туристов

Озеро Большое Яровое Фото: yarovoe_official / Instagram.com

Здесь путешественники смогут избежать наплыва сограждан из-за закрытия границ и получить тихий, размеренный отдых «по-семейному»

В России существует альтернатива переполненным из-за закрытия границ популярным курортам Крыма и Кубани. Список пригородных поселков, где можно комфортно отдохнуть без толп путешественников, приводит РИА «Новости» со ссылкой на данные TVIL.RU.

В топ помимо крымских поселков Николаевка и Морское, а также кубанских Кабардинка и Джемете вошли Листвянка в Иркутской области, Яровое в Алтайском крае, Ильинский в Карелии и поселок Сосново в Ленобласти.

Отмечается, что здесь туристы найдут изолированный, тихий отдых и при этом вблизи крупных городов, потратив на проживание от 2,3 до 4,5 тысяч рублей в сутки.

Ранее стало известно, когда аквапарк Ярового начинает работу.

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