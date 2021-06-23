Горняк22: На Камчатке супруги, заморившие голодом маленького сына, получили срок

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По решению суда осужденную семейную пару лишили родительских прав в отношении выжившей дочери. Они пытались оспорить это решение

Камчатский краевой суд приговорил 35-летнего мужчину и 23-летнюю женщину к 12 годам 5 месяцам и 11 годам 7 месяцам лишения свободы соответственно за убийство трехмесячного сына, – сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Суд установил, что с 30 мая по 4 июня 2020 года в Вилючинске осужденные в своей квартире пили алкоголь и не ухаживали за трехмесячными близнецами. Всё это время детей не кормили, они находились без надлежащего присмотра и гигиенического ухода. В таком состоянии младенцев нашла родственница обвиняемого, которая вызвала скорую помощь.

Во время госпитализации дети были в тяжелом состоянии из-за истощения. Врачам удалось выходить девочку, мальчик позже скончался в больнице. После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело.

Суд признал подсудимых виновными по статьям 156 УК РФ (неисполнение родительских обязанностей, сопряженное с жестоким обращением), 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью) и 105 УК РФ (убийство малолетнего группой лиц с особой жестокостью).

Отец младенца получил 12 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год. Мать ребенка осудили на 11 лет и 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, с ограничением свободы на один год.

Ранее «Толк» сообщал, что россиянина, который сжег внука в печи, осудили на 19 лет. После происшествия пытавшегося убежать пьяного мужчину нашли возле комбайна.

ТОЛК