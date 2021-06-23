Горняк22: Эвелина Хромченко рассказала, какие брюки подходят для всех типов фигур

Одежда Фото: pixabay.com

По словам стилиста, широкие брюки модели макси особенно подходят полным дамам, потому что скрывают лишний вес и удлиняют силуэт

Телеведущая Эвелина Хромченко назвала тип летних брюк, который подходит женщинам с любой комплекцией, – сообщает «Слово и Дело».

«Широкие брюки – это настоящий хит весенне-летнего сезона 2020/2021. Они могут фигурировать абсолютно в разных цветах и в разных тканях», – заявила стилист.

По ее словам, каждая женщина сможет подобрать себе брюки подходящего цвета и удобной фактуры, как это сделали для участницы «Модного приговора». При этом к широким брюкам, по мнению Хромченко, отлично подходит, например, короткий бомбер и высокий каблук.

Ранее «Толк» сообщал, что дизайнер назвала ключевую проблему российской моды. Екатерина Смолина также советовала осознанно выбирать одежду и избегать импульсивных покупок.

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