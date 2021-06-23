Горняк22: Тимофеев день. Почему радуга 23 июня — страшное предзнаменование

Радуга Фото: pixabay.com

23 июня православные чтят память священномученика Тимофея Прусского, убитого за приверженность к христианству. Отсюда и название — Тимофеев день

Есть и второе название – Знамения Тимофея. 23 июня крестьяне рассматривали природные явления как пророческие предзнаменования. Отсюда и пошло название – Знамения.

Плохие приметы на 23 июня

Радуга в Тимофеев день, как ни странно, считалась плохой приметой, обещающей голодный год.

Потеря перчатки 23 июня предвещала беду, разбитое зеркало – большое лихо.

Народные приметы на погоду

При хорошей погоде муравьи попрятались так, что из не видать – значит, грядет ненастье.

Разразилась гроза, по небу поплыли светлые облака, а следом темные тучи – за ними явится и град.

Если в поле вечером холоднее, чем в лесу, значит, в ближайшие дни будет стоять хорошая погода.

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ТОЛК