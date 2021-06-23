Горняк22: 11 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки, заболели 109

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В Алтайском крае за сутки 21 июня подтверждено еще 109 диагнозов коронавирусной инфекции. При этом вылечился всего один пациент. Как сообщили 22 июня в оперштабе, скончались за сутки 11 инфицированных, восемь из них — непосредственно от COVID-19.

Сейчас лечатся в госпиталях 1020 инфицированных и 246 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Еще 202 заболевших проходят амбулаторное долечивание на дому. 11 бессимптомных вирусоносителей – под наблюдением.

Количество тяжелобольных выросло до 276 человек. При этом 111 больных подключены к аппаратам ИВЛ.

Минздравом края развернуто 1 тыс. 812 специализированных коек. В резерве – 546 мест для лечения инфицированных.

С начала пандемии в регионе выявлено свыше 53,1 тысячи инфицированных. Умерли 3 тыс. 366 человек. Из этого числа от коронавирусной инфекции – 2 тыс. 398 заболевших.

Алтайская правда