Горняк22: Более 293 тыс. жителей Алтайского края поставили прививки от коронавируса

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В Алтайский край за все время поставлено 334 тыс. 477 комплектов комбинированной векторной вакцины от коронавируса, сообщает 22 июня региональный оперштаб.

В комплект входят компонент I и компонент II. Вакцина предназначена для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

Сейчас в крае прививаются 293 тыс. 282 человек. Из этого числа 243 тыс. 342 жителей уже полностью привиты (получили две прививки).

Алтайская правда