Горняк22: Российские регионы вводят обязательную вакцинацию от коронавируса

Вслед за Москвой и Московской областью почти два десятка регионов ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан или новые ограничения. В Алтайском крае прививки пока добровольные, да и ограничения носят не столько строгий характер, как годом ранее.

Локдауна местные власти пытаются избежать. Тем не менее жителей Алтайского края активно призывают пройти иммунизацию, поскольку ситуация с коронавирусной инфекция в самом регионе, как и в целом по стране ухудшается.

О введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан помимо Московской, Кемеровской, Тульской и Сахалинской областей заявили в Мурманской области. В Бурятии республиканские власти не исключают повторение ноябрьского локдауна. До 1 июля в регионе не будут работать парки, скверы, бассейны, ФОКи, открытые и закрытые спортивные площадки.

Обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции ввели и на Кубани. Сейчас этот регион является практически «Меккой» для всех туристов страны, поскольку на Черном море можно было до недавнего времени отдохнуть только в Краснодарском крае и Крыму.

Кстати, Россия возобновила авиасообщение с Турцией с 22 июня. Bылeтeть в Tуpцию мoжнo из 32 poccийcкиx гopoдoв. Пoмимo Mocквы и Caнкт-Пeтepбуpгa, это также Acтpaxaнь, Бpянcк, Bлaдивocтoк и так далее.

Напомним, авиacooбщeниe мeжду Poccиeй и Tуpциeй былo oгpaничeнo в cepeдинe aпpeля. Вначале oгpaничeния дeйcтвoвaли дo 1 июня, нo 31 мaя иx пpoдлили eщe нa 3 нeдeли.

Алтайская правда