Горняк22: Романенко объяснил, почему список Алтая в Госдуму возглавили генерал и Кувшинова

Александр Романенко Фото: Виталий Барабаш

Глава алтайских единороссов также воздержался от объяснения причин, по которым снялся с выборов в Госдуму сильный кандидат Виктор Зобнев

Генерал, герой России Владимир Шаманов возглавил партийный список «Единой России» в Госдуму от округа, включающего в себя два алтайских региона, потому что это решение съезда. А занявшая вторую строчку действующий депутат Наталья Кувшинова – потому что таковы результаты предварительного партийного голосования. Об этом 21 июня на пресс-конференции сообщил глава реготделения Александр Романенко.

Он также сообщил, что позже расскажет, почему от участия в гонке отказался действующий депутат Виктор Зобнев.

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Напряженная планка

Напомним, решение о том, кто и как пойдет на думские выборы от партии власти, съезд принял 19 июня. В стране сформировали 57 территориальных групп, в одну из них вошли Алтайский край и Республика Алтай. В первую тройку кандидатов по террсписку вошли: Владимир Шаманов, Наталья Кувшинова и Иван Белеков (Республика Алтай).

Списки формируются по итогам праймериз – предварительного голосования. В крае первое место занял Романенко, но он сам написал заявление и отказался от лидерства в списке, так как дальнейшую карьеру намерен строить в крае.

Второе место, действительно, у Кувшиновой. Однако, как писал «Банкфакс», ее место в списке оставалось интригой до последнего – вторую строчку могли отдать и представителю национальной республики Белекову.

«По всей видимости, за это короткое время Наталье Кувшиновой удалось мобилизовать свои лоббистские ресурсы и переместиться на более перспективную позицию», – писало издание.

Место в списке принципиально для кандидатов терргруппы – железобетонно проходными считаются первые два. Это подтвердил и Александр Романенко:

«Было бы хорошо, если бы мы могли бы взять три-четыре места. Хотя это планка очень напряженная. Но два места – точно». На ремарку, что при двух мандатах республика останется без депутата от списка, Романенко коротко сказал: «Получается, так».

Таким образом, следуя предложенной логике, Наталья Кувшинова результатом праймериз смогла получить приоритет над интересами соседней республики.

Лидером списка стал Владимир Шаманов, который в праймериз по Алтайскому краю не участвовал вовсе. Однако, объяснил Романенко, решение принял съезд, такой механизм предусмотрен.

Тайна отказа Зобнева

Напомним, что на выборах в Госдуму единороссов также будут представлять по четырем одномандатным округам Даниил Бессарабов (Барнаульский округ), Иван Лоор (Славгородский), Александр Прокопьев (Бийский), Сергей Струченко (Рубцовский).

Последний из них также стал кандидатурой неожиданной, так как изначально планировалось, что по округу пойдет Виктор Зобнев, представляющий округ в Госдуме сейчас. Он уверенно победил на праймериз, однако внезапно отказался от дальнейшего участия в выборах.

По данным инсайдеров, всегда протестный округ могли в своем роде «разменять» и дать возможность выиграть на нем кандидату от оппозиции, а точнее – КПРФ. В обмен на что – версии называются разные: от отказа лидера коммунистов Алтая Марии Прусаковой участвовать в выборах губернатора в 2018 году до недопуска в гонку экс-кандидата в президенты Павла Грудинина, который во время визита на Алтай говорил, что готов баллотироваться от края, если партия выдвинет.

Александр Романенко сказал, что причины отказа Зобнева от участия, а также то, в каком качестве он продолжит представлять край в законодательной власти, расскажет позже, после завершения консультаций.

Он признал, что конкуренция на этом округе будет жесткая, но заверил, что партия попытается «взять» и его.

Пока неофициально самой вероятной называется версия выдвижения Зобнева в партсписке на выборах в АКЗС с его дальнейшим переходом в Совет Федерации от законодательной ветви власти края.

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