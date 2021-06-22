Горняк22: В Барнауле прохожие избили водителя Land Cruiser, наехавшего на пешехода

Кадр из видео Фото: "Барнаул 22"/"ВКонтакте"

По словам очевидцев, местные жители бросились с кулаками на мужчину после того, как он сбил пенсионерку на пешеходном переходе

В Барнауле прохожие едва не устроили самосуд над водителем внедорожника, который сбил пенсионерку у автобусной остановки. Видео конфликта публикует сообщество «Барнаул 22» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел днем 21 июня на улице Кутузова.

На кадрах видно, что один из мужчин в толпе кидается на водителя, который в это время уже стоит в окружении сотрудников ДПС.

По предварительным данным, Toyota Land Cruiser сбил женщину-пешехода на зебре. Пострадавшую с места происшествия увезла «скорая», о ее состоянии не сообщается.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле бездомные устроили потасовку прямо на проезжей части.

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