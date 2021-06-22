Горняк22: Дело о гибели четырех человек при сходе снега с зерносклада на Алтае ушло в суд

Место происшествия Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

Трагедия произошла в начале февраля 2021 года — шесть сотрудников предприятия расчищали кровлю, когда сошедшая снежная «лавина» погребла их под собой

В Алтайском крае в суд передали уголовное дело о гибели четырех человек при сходе снега во время очистки крыши. Об этом сообщает сайт ведомства.

В нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, обвиняют председателя и главного инженера сельхозкооператива имени Фрунзе предприятия.

По версии следствия, 8 февраля председатель дал задание инженеру провести очистку от снега крыши здания зерносклада в селе Смазнево Заринского района. В тот же день шесть сотрудников предприятия приступили к работе. Однако в процессе произошел неконтролируемый сход снежной массы с кровли. Работников сбросило вниз и придавило снегом, четыре человека погибли.

Эксперты выяснили, что людей отправили на задание, не обучив методам работы на высоте, и без средств защиты при таких работах.

По исковым требованиям потерпевших о возмещении морального вреда на имущество обвиняемых и предприятия наложили аресты на сумму более 13 млн руб.

Глава кооператива находится под домашним арестом, второй обвиняемый – под подпиской о невыезде.

ТОЛК