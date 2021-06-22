Горняк22: День памяти и скорби. Каким было 22 июня 1941 года

Свеча. Скорбь. Память Фото: pixabay.com

22 июня в России называют Днем памяти и скорби. В этот день без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, и началась Великая Отечественная война

На рассвете 22 июня 1941 года Германия напала на СССР по всем фронтам. Авиация ударила по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам и даже советским городам, находящимся в 250-300 км от границы, – пишет РИА Новости.

«Настал час, когда необходимо выступить против этого заговора еврейско-англосаксонских поджигателей войны и тоже еврейских властителей большевистского центра в Москве», – объявил Адольф Гитлер в обращении к народу 22 июня в 5.30.

Первое сообщение о начале войны поступило в Генеральный штаб в 3 часа 07 минут, – уточняет РИА Новости.

Маршал Жуков вспоминал:

«…Через некоторое время в кабинет быстро вошел Молотов: «Германское правительство объявило нам войну». Сталин молча опустился на стул и глубоко задумался. Наступила длительная, тягостная пауза» – цитирует RT.

В День памяти и скорби, 22 июня, по всей стране приспускают государственные флаги. Развлекательные передачи по телевидению и радио не транслируют. В Москве первые лица страны возлагают цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

С 2020 года 22 июня проходит ежегодная общероссийская минута молчания в 12.15 по московскому времени. В это время в эфире советским гражданам объявили о нападении нацистской Германии.

ТОЛК