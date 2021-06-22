Горняк22: Особо опасен: индийский штамм коронавируса обнаружили в Алтайском крае

Микроскоп Фото: pixabay.com

Разновидность заразнее на 40–80%, чем встречавшиеся прежде, реже вызывает потерю обоняния и вкуса и в большей степени похожа на типичную простуду

В Алтайском крае, кроме африканского и британского штаммов коронавируса, также зарегистрировали и наиболее опасный индийский. Об этом сообщает телеканал «Вести Алтай» со ссылкой на данные регионального минздрава.

Отмечается, что последний меняет картину заболевания: среди заразившихся все больше людей молодого возраста (от 20 до 40 лет) с тяжелыми симптомами.

При этом в Алтайском крае фиксируют рост заболеваемости коронавирусом – только за минувшую неделю число тяжелых пациентов увеличилось почти в два раза: в реанимациях ковидных госпиталей больше 200 пациентов.

Власти региона усиливают ограничительные меры – они намерены запретить массовые мероприятия с численностью свыше тысячи человек. Также рассматривается вопрос о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан.

Чем опасен индийский штамм COVID-19

Для индийского штамма характерны боли в животе и суставах, тошнота, потеря аппетита и слуха, – рассказали РБК в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. По словам специалистов, у пациентов чаще встречаются микротромбозы ног, диарея, а лихорадка, кашель и потеря обоняния — реже.

При этом разновидность реже вызывает потерю обоняния и вкуса и в большей степени похожа на типичную простуду.

Британские ученые определили, что новый штамм заразнее на 40–80%, чем встречавшиеся раньше варианты вируса.

При этом ранее стало известно, что вакцина «Спутник V» способна защитить от всех существующих штаммов COVID-19.

ТОЛК