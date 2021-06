Горняк22: В Санкт-Петербурге умерла звезда клипов группы Little Big

Полина Соколова Фото: vk.com/littlebigband

Артистка снялась в таких клипах петербургской панк-рэйв группы Little Big, как Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody

В Санкт-Петербурге умерла артистка оригинального жанра, актриса «Шоу Красотки Рубенса» Полина Соколова, которая снялась в нескольких клипах Little Big. Об этом стало известно на официальной странице группы в соцсети «ВКонтакте».

«Полина, ты навсегда останешься частью нашей большой семьи. Покойся с миром», – написали в сообщении.

Пиар-менеджер группы Полина Храмова рассказала, что причиной смерти стал коронавирус, – сообщает «РЕН ТВ».

Ранее «Толк» сообщал, что экс-участницу группы Little Big Анну Кастельянос нашли мертвой. У певицы были проблем со спиной, из-за которых она полгода не вставала с постели.

