Горняк22: Резкий рост тяжелобольных коронавирусом произошел в Алтайском крае

Коронавирус Фото: pexels.com

С начала месяца в регионе существенно увеличилось количество выявляемых случаев коронавируса, продолжается наращивание числа коек для таких больных

В Алтайском крае продолжает расти число больных коронавирусной инфекцией. При этом людей, попадающих в реанимации с таким диагнозом, становится с каждым днем все больше – на 21 июня в регионе уже 274 тяжелобольных пациента, к аппаратам ИВЛ подключены 114 человек. На начало месяца таковых было 142 и 48 пациентов соответственно.

По данным оперштаба края, на сегодняшний день в ковидных госпиталях находятся 1 023 человека с подтвержденным коронавирусом (1 июня было 129 человек, семь дней назад – 681). Еще у 225 пациентов этот диагноз не подтвержден, но обнаружена пневмония, похожая на ту, которая развивается при COVID-19.

В целом ситуация с увеличением количества заболевших коронавирусом остается острой – на 21 июня выявили 100 новых случаев за сутки, в то время как в начале месяца их было 56, а неделю назад – 63. Уже вторую неделю ежесуточный рост таких больных только продолжается.

Что касается смертельной статистики, то заметного роста здесь пока нет (восемь случаев на 1 июня и шесть – 21-го). Всего в регионе с начала пандемии скончались 3 355 человек, все взрослые.

Вместе с тем региональный минздрав продолжает увеличивать число коек в ковидных госпиталях края. За три недели июня коечный фонд нарастили на 630 мест. Всего сейчас развернуто 1 432 койки (1 377 с кислородом и 169 с ИВЛ). Заняты из них в общей сложности 1 250 мест.

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