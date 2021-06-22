Горняк22: Врачи рассказали, что новый штамм коронавируса изменяет кровь за несколько часов

Коронавирус Фото: pixabay.com

По словам врача, с новыми пациентами приходится постоянно менять схему лечения и ориентироваться по ситуации, поскольку старые алгоритмы уже не работают

Коронавирус стал вести себя более непредсказуемо и агрессивно, о чем заявила врач-инфекционист Светлана Малиновская, – сообщает «МК».

«Мы отслеживаем показатели попавших в больницу и видим, что изменение крови происходит буквально за часы. Количество тромбоцитов увеличивается в геометрической прогрессии, у человека моментально возникает тромбоз сосудов и инфаркт», – сказала она.

При этом врач отметила, что вакцины эффективны против мутировавших штаммов коронавируса, в том числе и индийского. По ее словам, новый штамм можно сравнить с преступником, который меняет внешность, но не отпечатки пальцев.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае произошел резкий рост тяжелобольных коронавирусом. На 21 июня в регионе уже 274 тяжелобольных пациента, к аппаратам ИВЛ подключены 114 человек.

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