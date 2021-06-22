Горняк22: В Роспотребнадзоре Алтая удивились слухам об обязательной вакцинации

Вакцинация от ковид в Алтайском крае Фото: Виталий Барабаш

По словам представителя ведомства Ольги Егоровой, на заседании оперативного штаба региона 18 июня этот вопрос не рассматривался

Представитель Алтайского Роспотребнадзора Ольга Егорова заявила, что на оперштабе региона, который прошел в пятницу, 18 июня, не рассматривался вопрос об обязательной вакцинации. Это утверждение прозвучало на пресс-конференции с журналистами в понедельник, 21 июня.

Отвечая на вопрос СМИ о возможности введения обязательной вакцинации в крае, Егорова заявила, что она не знает, «откуда такая информация».

«Давайте дождемся указа губернатора. То, что мы выносили, и то, что примет губернатор, может быть разным. Потом пойдут разночтения. Но про прививки по эпидпоказаниям пока вопрос не рассматривался, я не знаю, откуда у вас эта информация. Пока на заседание оперативного штаба мы этот вопрос не выносили», – заверила представитель профильного управления.

Однако, напомним, 18 июня официальный сайт региона сообщал, что управление Роспотребнадзора края рассматривает вопрос о введении обязательной иммунизации для отдельных категорий граждан. Об этом доложила на заседании оперштаба руководитель регионального ведомства Ирина Пащенко.

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«Управление рассматривает вопрос о введении обязательной иммунизации для граждан, занятых в определенных отраслях экономики и сферах деятельности», – цитировал официальный сайт краевого правительства Ирину Пащенко.

Также анонс обсуждения данного вопроса на оперштабе сделал спикер алтайского парламента Александр Романенко.

Егорова же предпочла сослаться на национальный календарь прививок.

«9 декабря 2020 года в национальный календарь профпрививок в приложение №2 внесли прививку против ковида. Все группы риска там расписаны по категориям. В том числе расписаны работники различных сфер деятельности. В соответствии с этим приложением и будут обсуждаться вопросы, кто будет подлежать [обязательной вакцинации] и в каком формате», – объяснила Егорова.

Она добавила, что сейчас там прописаны лица старше 60 лет и отдельные группы профессий.

«Исходя из этого нацкалендаря, по эпидпоказаниям будет определен при необходимости круг работников каких-то сфер деятельности», – заявила Егорова.

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