ГОРНЯК22 22.06.2021
Коронавирус

Горняк22: Еще более опасная мутация коронавируса появилась в Индии

Горняк22
11 часов Ago

20 случаев заражения новым штаммом коронавируса выявлено в индийском штате Махараштра. Новый подвид назван «Дельта+».

Индийское телевидение сообщило, что «Дельта+» обнаружен также в Нави-Мумбаи, Палгаре и Ратнагири, передают «РИА Новости». Районы, в которых он найден, заблокированы.

Обнадеживает лишь то, что у двоих зараженных никаких симптомов не оказалось, хотя этот штамм отличается устойчивостью к сыворотке и антителам.

Всего выявлено три подвида данного штамма. Индийские врачи заявили, что впервые он был обнаружен в Европе в марте.

Алтайская правда

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