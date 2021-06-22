Горняк22: Еще более опасная мутация коронавируса появилась в Индии

20 случаев заражения новым штаммом коронавируса выявлено в индийском штате Махараштра. Новый подвид назван «Дельта+».

Индийское телевидение сообщило, что «Дельта+» обнаружен также в Нави-Мумбаи, Палгаре и Ратнагири, передают «РИА Новости». Районы, в которых он найден, заблокированы.

Обнадеживает лишь то, что у двоих зараженных никаких симптомов не оказалось, хотя этот штамм отличается устойчивостью к сыворотке и антителам.

Всего выявлено три подвида данного штамма. Индийские врачи заявили, что впервые он был обнаружен в Европе в марте.

Алтайская правда