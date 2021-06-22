Горняк22: 100 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае за сутки

Заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае показывает неуклонный рост. За сутки 20 июня в регионе подтверждено 100 случаев инфекции. При этом, как сообщили 21 июня в оперштабе, выздоровели четыре пациента. Скончались шесть инфицированных, из них четыре – непосредственно от COVID-19.

Сейчас лечатся в госпиталях 1023 инфицированных и 225 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных достигло 274 пациента. Из них 114 человек находятся на аппаратах ИВЛ. В специализированных больницах свободны 184 койки.

Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовали свыше 1,5 миллионов человек. Среднесуточный охват тестированием составил 121,37 на каждые 100 тысяч жителей.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано порядка 53 тыс. заболевших коронавирусом. Из этого числа умерли 3 тыс. 355 инфицированных (непосредственно от ковида — 2 тыс. 390 человек).

Алтайская правда