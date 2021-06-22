Горняк22: Ежедневный прирост заболевших ковидом вырос в Алтайском крае до 20%

Ежедневный прирост заболевших коронавирусом в Алтайском крае увеличился с 9 до 20%. Приняты рекомендации по ограничению массовых мероприятий. Количество коек в ковидных госпиталях стали наращивать с 6 июня. На сегодняшний день их 1840.

— В крае инфекция обнаружена у 53 тыс. человек. Только за 20 июня зарегистрировано 100 новых заболевших, — поясняет начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольга Егорова. — Если раньше диагноз ставили в большинстве своем людям от 50 лет, то сегодня болеют жители края от 18 до 40 лет. В 93% случаев заболевание проявляется в виде ОРВИ и пневмонии, 7% — в бессимптомной форме.

По словам начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава края Жанны Вахловой, из 290 тысяч привитых заболело 184 человека. Инфекцию переносят в легкой форме.

— Запас вакцины в крае стабильно имеется на 5-7 дней. Хранится он складе или в лечебных учреждениях. Мы всегда ее можем перераспределить. Кстати, за последнюю неделю увеличилось число желающих привиться. К нам стали обращаться многие предприятия с просьбой выехать на рабочие места и привить сотрудников, — сказала Жанна Вахлова.

Специалисты просят жителей края соблюдать простые правила: носить маски в общественных местах, чаще мыть руки, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. При первых признаках заболевания нужно немедленно обратиться в больницу.

Алтайская правда