Горняк22: Родоначальник отечественной эндоскопической урологии провел операции на Алтае

Родоначальник отечественной эндоскопической урологии Сергей Зенков побывал с рабочим визитом на Алтае. Провел 12 операций.

Даже если речь идет о простейшей операции, доктор вам никогда не даст точного ответа, сколько по времени она продлится. Примета такая. Не считает себя суеверным человеком московский врач-уролог из Российского геронтологического научно-клинического центра Сергей Зенков. Однако в Краевой клинической больнице, готовясь в оперблоке к удалению камня из почки пациентки, заверил только: «Продолжительность процесса – от десяти минут».

На протяжении нескольких дней Сергей Станиславович учил алтайских коллег проводить малоинвазивные операции по удалению камней почек. В среду в оперблоке его ждала пациентка пенсионного возраста, у которой случился рецидив спустя 12 лет.

– Мы сделаем прокол в почку пункционной иглой, расширим канал. С помощью современных инструментов раздробим камень и удалим его элементы. Особенность в том, что раньше вынуждены были делать сантиметровые отверстия, сегодня речь идет о 4-5 миллиметрах. По идее через два-три дня пациентку можно отправлять домой, – поясняет врач.

Сергей Зенков в медицине с 1986 года. На его счету более 12 тысяч высокотехнологичных операций. Признается, что перед каждой из них испытывает волнение. Он говорит:

– Это только со стороны кажется, что у хирурга рутинная работа. На самом деле это не так. Каждую операцию выполняю как первую.

Параллельно в краевой клинической больнице 10 и 11 июня проходила Всероссийская научно-практическая конференция «Урологический клуб. Мартовские встречи». Медики обсудили новые медицинские технологии в урологии. Поговорили о роли клинических рекомендаций в профессиональном образовании врачей и среднего медицинского персонала, о выработке стратегии по снижению смертности от болезней мочевыделительной системы и так далее.

Руководитель центра медицинской урологической академии мужского здоровья краевой клинической больницы Роман Алиев подчеркнул, насколько важно проводить подобные мероприятия и привлекать ведущих экспертов со всей страны: «У нас в гостях лучшие урологи страны из Санкт-Петербурга, Москвы, Курска, Новосибирска. Это лидеры в своих регионах, которые занимаются мочекаменными болезнями каждый день. В операциях по удалению камней ежегодно нуждаются 1,5 тысячи жителей Алтайского края. Мы хотим совершенствоваться, оттачивать новые технологии, изменять подходы к работе».

Фото: Ольга КАЛАЧЕВА

Барнаул

Алтайская правда