Горняк22: Рэпер Моргенштерн сделал предложение своей девушке Диларе

Моргенштерн Фото: instagram.com/morgen_shtern

Несмотря на скандалы, расставания и обиды, Моргенштерн давно уже называет Дилару своей женой, теперь он подтвердил, что они поженятся

Скандальный рэпер Алишер Валеев Моргенштерн сделал предложение своей девушке Диларе, сообщает YouTube-канал Soroka.

Отметим, что уже на протяжении года артист называет Дилару своей женой. По словам Моргенштерна, он уже остепенился и хочет скорее создать семью вместе со своей возлюбленной. Артист мечтает, чтобы у него родилось не менее десяти детей

Пара познакомилась в 2017 году, с тех пор Дилара во всем поддерживает Моргенштерна, за что певец ей очень благодарен. На предложение рэпера девушка ответила согласием.

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