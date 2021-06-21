Горняк22: Глава сельсовета на Алтае получала зарплату за фиктивного сотрудника

Деньги. Рубли Фото: pixabay.com

В бухгалтерию сельсовета обвиняемая предоставляла документы о денежных тратах, которые не соответствовали действительности

Бывшая глава сельсовета в Косихинском районе Алтайского края предстанет перед судом – женщину обвиняют в присвоении средств, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Известно, что в 2017 году женщина, будучи главой сельсовета, оформила трудовой договор на жителя села, не сообщив ему об этом – она трудоустроила его на должность водителя в сельсовет. Заработную плату за водителя она исправно получала сама.

В итоге, как должностное лицо, воспользовавшееся служебным положением, глава сельсовета присвоила 68 тысяч из бюджета администрации.

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