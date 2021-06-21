Горняк22: В Камне-на-Оби разрушается дорога, сделанная в рамках нацпроекта

Инспекция ОНФ Фото: @kamenskieizvestia

Общественники Алтайского края побывали с инспекцией в Камне-на-Оби – качество дорог они проверяли совместно с краевым минтрансом и «Алтайавтодором»

ОНФ и дорожники оценили качество ремонта одной из улиц в Камне-на-Оби, сообщает пресс-служба ОНФ Алтайского края.

В течение двух лет улица Пушкина была на ремонте – там меняли дорожное полотно, обустраивали водоотводные лотки и тротуары. Однако после таяния снега дорога просела – на ней образовались глубокие ямы сразу в нескольких местах. Также подрядчик не решил проблемы с отводом талых и дождевых вод, не оформлены пешеходные зоны.

Такие замечания вынесла комиссия проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». При участии сотрудников администрации Каменского района они дали свою оценку проведенному ремонту на улице Пушкина, а также обсудили предстоящие работы на транзитной трассе через Камень-на-Оби, переданной в краевое ведение.

Каменским властям и дорожникам дано время исправить недостатки до сентября. Затем инспекция вернется на улицу Пушкина снова.

Как признаются в ОНФ по Алтайскому краю, до этого в антирейтинге городов по качеству дорожного ремонта лидировали Бийск и Рубцовск, возможно, третьим в списке станет Камень-на Оби.

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