Горняк22: В Алтайском крае 21 июня сохранится дождливая и прохладная погода

Дождь. Погода. Лето Фото: Анна Меньшикова

Новая рабочая неделя началась в регионе с непогоды — на территории края ожидаются дожди с ветром, не исключено также выпадение града

Погода в Алтайском крае

21 июня дневная температура воздуха в регионе составит +17…+22 градуса. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы. При грозах местами вероятны ливни с градом.

Ветер будет юго-западный, 8-13 м/с, местами при грозах шквалы ветра достигнут 23 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

Погода в Барнауле

В краевом центре в понедельник +18…+20 градусов. Во второй половине дня пройдут кратковременный дождь и гроза, возможно выпадение града. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, с порывами до 18 м/с.

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