Горняк22: Иномарка «навела суету» в центре Барнаула, пытаясь скрыться от полиции
Место происшествия Фото: "Барнаул22"/"ВКонтакте"
Легковушку преследовали сразу шесть автомобилей полиции. Блокировать беглеца удалось на газоне проспекта Комсомольского за пешеходным переходом
Водитель иномарки пытался скрыться от полиции в центре Барнаула, но был задержан несколькими нарядами ДПС. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Инцидент произошел днем 20 июня.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не выполнил требования полицейских об остановке, началась погоня.
Нарушителя задержали на перекрестке проспекта Комсомольского и улицы Пушкина – на кадрах с места происшествия видно, что легковушку блокировали на газоне за пешеходным переходом сразу шесть автомобилей полиции.
Другие подробности происшедшего не известны.
Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле водитель без прав устроил ночные гонки от экипажа ДПС.