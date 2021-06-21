Горняк22: +98: количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае растёт с каждым днём
Коронавирус. "Красная зона" Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"
Чаще всего новые случаи регистрируются в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, а также в Тальменском и Первомайском районах
За минувшую субботу в Алтайском крае коронавирусом заразились 98 человек. Шесть пациентов выписались из больниц края. Умерли 5 человек, из них с подтвержденным диагнозом COVID-19 – 3, все взрослые.
Всего в Алтайском крае по данным официальной статистики заболели 52 960 человек, в том числе дети – 3 570.
Коронавирус в Алтайском крае 20 июня
- В Алтайском крае продолжается рост тяжелых больных, за минувшие сутки снова увеличилось количество тяжелобольных, теперь это 270 пациентов, подключены к аппаратам ИВЛ – 111.
- По данным краевого минздрава, в крае растет количество людей с нехарактерной для мая-июня пневмонией. Так, 208 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной по симптомам с коронавирусом, сейчас проходят лечение.
- Кроме того, снизился возраст заболевших – в основном, сейчас заражаются коронавирусом люди в возрасте от 19 до 45 лет.
- В целом среднесуточный охват тестированием в Алтайском крае составляет 2 325 человек в день. За минувшие сутки протестировано 2 505 человек.
- В данный момент в Алтайском крае продолжается вакцинация граждан от коронавируса. На утро 20 июня общее количество их составляет 289 386 человек, количество вакцины, которая имеется в распоряжении медучреждений региона – 320 977.
- В Барнауле открыты новые пункты для вакцинации – это мобильные комплексы у ТЦ «Праздничный» (ул. Балтийская, 16), а также пункт у магазина «Мария-Ра» (пр. Красноармейский, 4). График работы с 10 до 16 часов без выходных.
Новые случаи коронавируса за сутки
Барнаул – 50
Славгород – 11
Павловский район – 7
Немецкий район – 6
Камень-на-Оби – 5
Бийск, Бурлинский, Крутихинский районы – по 4 заболевших
Заринск – 2
Заринский, Кулундинский, Первомайский, Хабарский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.