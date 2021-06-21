Горняк22: В минтруде объяснили, могут ли отстранить от работы за отказ от вакцинации

Вирусолог рассказал, когда лучше ставить вакцину переболевшим COVID Фото: zdravalt.ru

По словам министра Антона Котякова, отстранение возможно, оно будет действовать на период, когда введена обязательная вакцинация

Работника, который входит в категорию лиц для обязательно вакцинации, действительно, могут отстранить от работы без сохранения заработной платы. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, сообщает ТАСС.

Однако, это возможно, если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательной вакцинации для отдельных категорий работников – такое решение остается за властями регионов. Увольнение за отказ от вакцинации не предусмотрено в Трудовом кодексе РФ, подчеркнул Котяков.

Добавим, обязательная вакцинация уже введена в нескольких регионах. Речь идет о сотрудниках предприятий, которые работают в сфере общественного питания и транспорта, торговли, услуг, ЖКХ, образования, соцзащиты и здравоохранения, а также кинотеатров, салонов красоты и фитнес-центров.

ТОЛК