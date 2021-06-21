Горняк22: Вакцина «Спутник V» защищает от всех существующих штаммов COVID-19

Вакцина "Спутник V" Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Индийский штамм коронавируса, по мнению вирусологов, сейчас становится доминантным во всем мире – он быстрее распространяется от человека к человеку и более агрессивен

Директор института имени Н. Ф.Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что состав первой российской антикоронавирусной вакцины «Спутник V» защищает от всех известных сегодня штаммов.

Препарат не будут специально адаптировать к индийскому или каким-либо другим штаммам.

На то, чтобы адаптировать вакцину под разные штаммы может уйти от трех до четырех месяцев, сообщил Гинцбург. Российская вакцина может держать высокие титры, поэтому она рекомендована всем.

Добавим, что Роспотребнадзор России предупреждает о довольно интенсивном распространении индийского штамма на территории России.

ТОЛК