Горняк22: 90 человек заболели коронавирусом за сутки в Алтайском крае

В регионе вновь увеличились суточные показатели по числу заболевших коронавирусом. За минувший день в Алтайском крае зарегистрировано 90 новых случаев. Выздоровело 10 пациентов, умерло 8 человек, от COVID-19–7.

Из вновь выявленных инфицированных 37 зарегистрировано в Барнауле. 15 человек заболели в Бийске,10 — в Яровом, 5 – в Алтайском районе, 4 – в Камне-на-Оби, по 3 — в Рубцовске и Тальменском районе. В остальных городах и районах края – по 2 и менее заболевших.

На 19 июня 2021 года, 878 человек находятся на лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусом и 192 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных на сегодняшний день – 265, подключено к аппаратам ИВЛ – 113. В крае развернуто 1432 койки, в резерве — 362.

Всего в Алтайский край поступило 320 977 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции. На утро 19 июня прививается 288 022 человека, в том числе: 47 721 получили первую прививку; 240 301 полностью привиты.

Алтайская правда