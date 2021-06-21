Горняк22: Гинцбург объяснил, почему не стоит бояться бесплодия после вакцинации

Вакцины от коронавируса «Спутник V» не приведет к бесплодию. В этом убежден директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, препарат сделан на основе аденовируса, с которым люди живут уже сотни лет.

Александр Гинцбург отметил, что вакцина «Спутник V» сделана на основе аденовируса 26 и аденовируса 5, которые появились уже очень давно.

Директор НИЦ подчеркнул, что эти вирусы присутствуют в организме человека, и ими уже заражались десятки раз в различных ОРЗ. И они никаким образом не повлияли на репродуктивные процессы, пишут РИА Новости.

— Ни в эволюционном плане, ни в плане ближайших наблюдений современной медицины вакцина не оказывает негативного влияния, — резюмировал Гинцбург.

Алтайская правда