Горняк22: Еще 98. Статистика заболевших коронавирусом в Алтайском крае

Фото Андрей КАСПРИШИН

В Алтайском крае продолжается суточный прирост новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки в регионе выявлено 98 заболевших. Выздоровело 6 человек, умерло 5, от COVID-19 — 3.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в Барнауле – 50.Еще 11 человек заболели в Славгороде, 7 – в Павловском районе, 6 — в Немецком районе, 5 — в Камне-на-Оби, по 4 – в Бийске, Бурлинском и Крутихинском районах.

На 20 июня проходят лечение в ковидных госпиталях 962 человека с коронавирусной инфекцией и 208 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных – 270. В крае развернуто 1432 коек, в резерве — 262.

Всего в регионе на коронавирус обследовано 1532143 человек.

В Алтайский край поступило 320 977 комплектов вакцины. На утро 20 июня прививается 289 386 человек, в том числе 48 470 получили первую прививку, 240 916 полностью привиты.

Барнаул | Новости Рубцовска

Алтайская правда