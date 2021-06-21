Горняк22: В России выявили продажу поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса

В России начались проверки по факту выявления фальшивых сертификатов о вакцинации от COVID-19. В Москве уже возбуждено 24 уголовных дела.

Как сообщил Минздрав России, в некоторых регионах появилась информация о продаже поддельных прививочных сертификатов. Они имели печати поликлиник, но на самом деле не выдавались этими медучреждениями.

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия для пресечения продажи фиктивных документов. Так, в Москве уже возбуждено 24 уголовных дела, 3 из них направлены в суд.

В Минздраве призвали не пытаться приобрести такой липовый документ, «а позаботиться о своем здоровье и пройти вакцинацию».

Алтайская правда